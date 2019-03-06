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6 мар 2019

Поводы для радости

Поводы для радости
Автор фото: фирма-производитель

С выходом новой Toyota Supra российские фанаты этого культового автомобиля были очень озадачены простым вопросом. А будет ли продаваться новая Supra на российском рынке?  Мы спешим сообщить радостную весть - продажи будут!

Начать стоит с того, что европейскую версию купе показали накануне на автосалоне в Женеве. Представители компании сразу заявили, что вся годовая квота раскуплена. Но российскому представительству удалось зарезервировать несколько экземпляров. В нашу страну попадет 22 купе, причем три из них будут из лимитированной серии A90 Edition 1. Продажи начнутся во второй половине года.

Интересно, что в России спорткар появится раньше многих других стран. «Supra — это воплощение всей страсти Toyota, и она возвращается в модельный ряд после 17-летнего отсутствия! Россия — приоритетный рынок Toyota. Мы очень гордимся, что будем продавать этот культовый автомобиль одними из первых», — заявил президент «Тойота Мотор» Сюдзи Суга.

Цены на автомобиль пока не объявлены и, по всей вероятности, низкими они не будут. Однако каждый покупатель получит беспрецедентный уровень обслуживания, куда войдут и онлайн-заказ автомобиля, и персональный менеджер, и даже индивидуальные курсы по дрифту с профессиональными спортсменами, а также другие привилегии. 

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Российская Газета

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