Toyota обновила гоночную GR Supra

Компания Toyota представила доработанную версию гоночной GR Supra: она появится к сезону 2023 года под названием GR Supra GT4 Evo

Комплекс доработок получился существенным. Во-первых, инженеры оснастили машину новыми регулируемыми амортизаторами KW и перенастроили стабилизатор поперечной устойчивости. Кроме того, была заново откалибрована ABS, а в тормозной системе применены новые механизмы Brembo с шестипоршневыми суппортами.

Что касается двигателя, то трехлитровой шестерке увеличили мощность и крутящий момент. Интересно, но производитель приводит конкретные цифры лишь по последнему пункту – максимальное значение составляет 600 Нм. Дебютирует Toyota GR Supra GT4 Evo в январе в рамках «24 часов Дайтоны». Продавать болид Toyota намерена по цене минимум 186 тысяч евро.