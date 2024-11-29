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29 ноя 2024

Представлена обновленная Toyota Supra в прощальной версии А90 Final Edition

Представлена обновленная Toyota Supra в прощальной версии А90 Final Edition
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представила обновленное купе Supra и показа лимитированную версию GR Supra А90 Final Edition, которая станет последней в актуальном поколении модели. Всего планируется собрать 300 экземпляров финальной Supra

GR Supra А90 Final Edition представляет собой дорожное воплощение трековой модификации Supra GT4. Такое купе отличается развитым аэродинамическим обвесом, усиленными тормозами, регулируемыми стойками KW, а также облегченными колесными дисками диаметрами 19 или 20 дюймов в зависимости от комплектации. Кроме этого, автомобиль получил широкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

Приводится в движение А90 Final Edition 3,0-литровым 6-цилиндровым мотором, увеличенной мощностью до 435 л.с. и 570 Нм крутящего момента (в штатной Supra данный агрегат развивает 387 л.с. и 500 Нм крутящего момента). В паре с двигателем работает исключительно механическая коробка передач, когда обычная Supra доступна также с “автоматом”.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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