Toyota Supra получила прибавку к мощности в новой версии от Manhart

Известное немецкое тюнинг-ателье Manhart представило свое новое видение японского спорткара Toyota Supra. Как и предыдущие версии GR 450 и GR 550 от Manhart, автомобиль получил ряд внешних и технических доработок

Инженеры из Manhart увеличили мощность 3,0-литровой “турбошестерки” до 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Напомним, что в стандартной версии данный агрегат развивает 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Такого результата получилось добиться благодаря новому турбонаддуву и доработанным системам впуска и охлаждения. Помимо этого, модель оснащена иными пружинами H&R, койловерами KW и эксклюзивными 20-дюймовыми дисками Concave One.

Главные внешние доработки сводятся к наличию крупного антикрыла и слегка иной аэродинамической “юбке”. В салоне изменений нет, но ателье обещает поменять отделку на любой материал по желанию клиента.