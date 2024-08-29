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29 авг 2024

Toyota Supra получила прибавку к мощности в новой версии от Manhart

Toyota Supra получила прибавку к мощности в новой версии от Manhart
Автор фото: фирма-производитель

Известное немецкое тюнинг-ателье Manhart представило свое новое видение японского спорткара Toyota Supra. Как и предыдущие версии GR 450 и GR 550 от Manhart, автомобиль получил ряд внешних и технических доработок

Инженеры из Manhart увеличили мощность 3,0-литровой “турбошестерки” до 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Напомним, что в стандартной версии данный агрегат развивает 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Такого результата получилось добиться благодаря новому турбонаддуву и доработанным системам впуска и охлаждения. Помимо этого, модель оснащена иными пружинами H&R, койловерами KW и эксклюзивными 20-дюймовыми дисками Concave One.

Главные внешние доработки сводятся к наличию крупного антикрыла и слегка иной аэродинамической “юбке”. В салоне изменений нет, но ателье обещает поменять отделку на любой материал по желанию клиента.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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