Toyota оснастит Supra мотором от BMW M4

Как известно, новая Toyota Supra и BMW Z4 - это настоящие близнецы-братья, так как платформа и силовые установки у них общие. Впрочем, японские инженеры захотели несколько выделить свое спортивное купе, сделав его мощнее

Итак, компания Toyota и её подразделение Gazoo Racing готовят к выходу экстремальную версию купе GR Supra. По данным BestCarWeb, модификацию с 550-сильным двигателем от BMW M4 CSL планируется представить весной следующего года.

Любопытный факт - в продажу машина поступит еще позже - в 2024 году. Скажем больше, эта модификация окажется последней модификацией Supra, в принципе - концерн решил окончательно распрощаться со своей легендарной моделью, не представив даже электрического преемника.