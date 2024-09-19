Toyota создаст гоночный Supra с атмосферным V8

Австралийское подразделение Toyota разрабатывает гоночную версию Supra для участия в чемпионате Repco Supercars. Автомобиль получит атмосферный двигатель V8, а его дебют состоится в 2026 году.

Этот двигатель под индексом 2UR-GSE имеет рабочий объем 5,0 литра. Он также устанавливается на Lexus LC 500, RC F, IS 500 F Sport и на пикап Hilux, который одержал победу в ралли "Дакар" в 2019 году. Всего планируется создать четыре экземпляра. Известно, что двумя из них будут управлять Райан Вуд и Чаз Мостерт от команды Walkinshaw Andretti United.

Таким образом, гоночная Supra будет состязаться с Ford Mustang, оснащенным 5,4-литровым V8 Coyote. А Chevrolet Camaro с его 5,7-литровым V8 к сезону 2026 года уже уйдет в отставку, и его заменит преемник, о котором пока ничего не известно.