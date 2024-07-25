Toyota показала беспилотный дрифт на Supra

Компания Toyota опубликовала видео, на котором две модели Supra исполняют контролируемый занос с помощью системы автопилота. В разработке беспилотного дрифта участвовала команда инженеров из Stanford Engineering

Если вы посмотрите видео, то может сложится мнение, что автомобили были запрограммированы на одинаковый алгоритм действий, особенно когда они движутся относительно близко друг к другу. Да, оба автомобиля имеют одинаковые настройки, однако выполняют совершенно разные задачи. Если ведущий Супра заходит в управляемый занос по прописанной траектории, то второй, анализируя происходящее вокруг, уже повторяет движения первого. Команда инженеров поделилась, что для такой слаженной работы систем ей потребовалось несколько лет разработок и тренировок автопилота.

Также отмечается, что разработанная система позволит повысить уровень безопасности на дорогах. Многим водителям не хватает навыков правильно выйти из заноса, чтобы избежать аварийной ситуации и предполагается, что новая система автопилота позволяет за доли секунды среагировать и не потерять контроль за автомобилем. Особенно это важно во время обледенения дорог зимой.