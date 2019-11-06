Создана первая Supra на механике

Когда новое поколение Supra было представлено публике, многих людей терзал вопрос - почему автомобиль не оборудован механической трансмиссией, ведь она идеально подошла бы новому японскому спорткару

Теперь же все поменялось. Можно сказать, что молитвы были услышаны. Тюнинг-ателье European Auto Group завершило работу над первым экземпляром Toyota Supra нового поколения, оснащенным механической коробкой передач. Спорткар дебютирует на шоу SEMA. Тюнеры установили шестуступенчатую коробку BMW, которая полностью совместима со всеми заводскими кнопками и функциями, включая даже режимы вождения.

Отметим, что компания European Auto Group специализируется на установке механических трансмиссий на те автомобили, которые завод-производитель оснащал только автоматами. Поскольку Toyota недавно наотрез отказалась выпускать «трехпедальную» модификацию «Супры», то ей просто необходимо было пройти через руки тюнеров.