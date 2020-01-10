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10 янв 2020

Старые «Супры» не будут преданы забвению

Старые «Супры» не будут преданы забвению
Автор фото: фирма-производитель

В рамках проекта GR Heritage компания Toyota возродит производство запчастей для спорткара Supra в кузовах A70 и А80

В первую очередь все мощности будут направлены на производство редких деталей и тех, которым нельзя подобрать аналог. Например, для Toyota Supra A70, которая выпускалась с 1986 по 1993 год, уже подтвержден выпуск карданного вала, дверных ручек, датчика уровня топлива, уплотнителей и переднего шильдика. Для A80, продержавшейся на рынке с 1993 по 2002 год, в первую очередь запустят в производство фары, дверные ручки и усилитель тормозов.

При этом компания готова расширять первоначальный список запчастей и прислушиваться к мнению владельцев и ценителей «Супр». Для этого на сайте есть специальная форма, где владельцы спорткаров могут указать, какие детали нужно добавить в ассортимент. Toyota будет анализировать эти данные и запускать в производство наиболее востребованные запчасти.

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