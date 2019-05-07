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7 май 2019

Toyota рассказала, сколько бы стоила Supra без участия BMW

Toyota рассказала, сколько бы стоила Supra без участия BMW
Автор фото: фирма-производитель

Фанаты нередко критикуют марку за то, что при создании новой Supra компания вступила в кооперацию с BMW, в результате чего японское купе в техническом плане практически повторяет BMW Z4.  Однако в Toyota рассказали, что именно заставило их пойти на этот ответственный шаг

В интервью изданию Motor1 руководитель проекта Supra Тетсуя Тада заявил, что если бы Toyota занималась разработкой машины «с чистого листа», то есть без какого-либо участия BMW, то машина стоила бы минимум $100 000. Так что шаги по интеграции  объясняются обычной экономией. К слову, ради нее же производитель  принял решение не использовать в Supra экзотические, но крепкие и легкие материалы, такие как углеродное волокно и.т.д.

Любопытно, что в отношении технической составляющей, а именно рядной баварской «шестерки», которая оказалась под капотом у Supra,  Тетсуя Тада высказывается  положительно, говоря, что «она хороша, когда нажимаешь на газ…».

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Drom

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