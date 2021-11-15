Toyota Supra обзаведется механической КПП

Когда Toyota Supra вышла на рынок, многие были разочарованы – машина, которая предназначается для быстрых и динамичных прохватов, не получила механической КПП. В 2020 году производитель заявил, что исправит эту ошибку, однако, ситуация так и не прояснилась до сегодняшнего дня

Все карты раскрыло японское издание Carsensor - согласно его данным, Супру начнут комплектовать МКП в марте-мае 2022-го, причем работать она будет лишь в паре с 3,0-литровым двигателем на 340-387 л.с., младшая турбированная «четверка» останется доступной только с «автоматом».

Сообщается, что в 2023 году Supra пополнится заряженной версией GRMN. Под капотом такого автомобиля расположится 500-сильный двигатель от BMW M3. Причем в 2025 году японский концерн планирует завершить жизненный цикл модели и заменить ее другим спорткаром, но уже электрическим.