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15 ноя 2021

Toyota Supra обзаведется механической КПП

Toyota Supra обзаведется механической КПП
Автор фото: фирма-производитель

Когда Toyota Supra вышла на рынок, многие были разочарованы – машина, которая предназначается для быстрых и динамичных прохватов, не получила  механической КПП.  В 2020 году производитель заявил, что исправит эту ошибку, однако,  ситуация так и не прояснилась до сегодняшнего дня

Все карты раскрыло японское издание Carsensor - согласно его данным, Супру начнут комплектовать МКП в марте-мае 2022-го, причем работать она будет лишь в паре с 3,0-литровым двигателем на 340-387 л.с., младшая турбированная «четверка» останется доступной только с «автоматом».

Сообщается, что  в 2023 году Supra пополнится заряженной версией GRMN. Под капотом такого автомобиля расположится  500-сильный двигатель от BMW M3. Причем в 2025 году японский концерн планирует завершить жизненный цикл модели  и заменить ее другим спорткаром, но уже электрическим.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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