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6 ноя 2018

А не спеши ты его хоронить!

А не спеши ты его хоронить!
Автор фото: фирма-производитель

От недавних заявлений в прессе плакало около 1500 человек. Еще бы, было озвучено, что УАЗ не будет продлять ОТТС на модель Hunter, что автоматически является прекращением продаж

Получается, что распродадут остатки и все - легендарная модель уйдет на покой? Но не все так однозначно, кстати, число "плачущих" определяется количеством автомобилей, проданных за 2018 год.

Напомним, что модель Hunter это усовершенствованный и легендарный УАЗ 469. На двоих, целых 46 лет производства и особое отношение у народа - от любви до ненависти. Быть может стоило уже вывести модель в тираж, но она все обновлялась и дорабатывалась. Двигатели душили экологическими нормами, устанавливали новые мосты - в общем делалось все, чтобы модель прожила как можно больше.

Однако, недавняя информация должна была окончательно пресечь жизнь легендарного внедорожника. Было заявлено, что ОТТС модели не будет продлен и со следующего года выпуск "Хантера" прекращается. Правда, на деле получилось все иначе. Либо информацию восприняли неправильно, либо уазовцы сами забыли предупредить, но пресс-служба марки выступила с заявлением о том, что ОТТС таки будет продлен, просто это сопряжено с определенными сложностями, которые будут решены в скором времени. Совсем запутаться можно с этими долгожителями... .

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Regnum, Car Ru

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