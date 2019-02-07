УАЗ Хантер станет грузовиком

Спешим успокоить - юридически. В конце 2018 года завершилось действие Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) сразу на несколько старых моделей УАЗа. Завод уже получил новые сертификаты на семейство «буханок». Однако, УАЗ Хантер пока остается обделенным ОТТС и на то есть свои причины

Дело в том, что для сертификации транспортного средства, как легкового автомобиля, ему необходимо иметь в оснащении, согласно техническому регламенту, подушки безопасности, хотя бы водительскую, АBS и систему ЭРА-ГЛОНАСС. Можете ли вы представить себе этот набор на легендарном «козлике»?

А представлять и не надо. Система ABS и ГЛОНАСС будут установлены, в обязательном порядке их ставят даже на «буханки». А в остальном производителю поможет грузовая сертификация. Да, «Хантер» будет сертифицирован как грузовик категории N1G! К этому классу принадлежат те же бескапотные УАЗы или полноприводные Соболи и Газели. Именно такой подход позволит «отвертеться» от тех же самых подушек безопасности. Кстати, водителям горевать не стоит, ведь управлять грузовым автомобилем полной массой менее 3,5 т можно с обычными «легковыми» правами категории В.