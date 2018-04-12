Автомобильный портал Motorpage
12 апр 2018

УАЗ Патриот получил «футбольную» спецверсию

УАЗ Патриот получил «футбольную» спецверсию
Автор фото: Торгмаш

В преддверии чемпионата мира по футболу, главного для России события этого года, все больше автопроизводителей выпускают спецверсии своих моделей, посвященных мундиалю. Не остался в стороне и Ульяновский автозавод.

Один из его дилеров уже получил первые «живые» автомобили особой серии Football («Футбол»). Машина создана на базе комплектации «Престиж» и отличается от нее окраской кузова синим металликом, 16-дюймовыми легкосплавными колесами, шильдиками спецсерии на левом крыле и кожухе запасного колеса, наклейками на дверях, атермальными стеклами задней полусферы.

В салоне сиденья прошиты контрастной строчкой, на них вытеснен логотип спецсерии, рычаг коробки передач и рукоятки стояночного тормоза получили иную отделку, появились велюровые коврики, а также дополнительные опции: климат-контроль и «зимний пакет» (электрический обогрев лобового стекла и сидений второго ряда).

Обойдется автомобиль из спецсерии в 995 тысяч рублей, что на 76 тысяч рублей дороже комплекатции «Престиж» и на шесть тысяч дороже топовой версии УАЗ Патриот «Максимум».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот может получить новую «раздатку»

08 февраля 2018
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот получит независимую подвеску и лишится рессор

20 декабря 2017
УАЗ Патриот

УАЗ изменил комплектации Патриота

21 сентября 2017
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот обзавелся новой мультимедией

08 сентября 2017
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот получит пакет с лебедкой

25 августа 2017
УАЗ «Патриот»

Базовый «Патриот» возвращается

04 апреля 2017

 Новости УАЗ Patriot

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-9 - у сумчатых в гостях Автопутешествия
11 апреля 2018

Mazda CX-9
"У сумчатых в гостях"
Mercedes-Benz S-Class Maybach - всем хорош: обновленный mercedes-maybach s 450 4matic 2018 понравится и пассажиру, и водителю
Тест драйв
09 апреля 2018

Mercedes-Benz S-Class Maybach
"Всем хорош: обновленный Mercedes-Maybach понравится и пассажиру, и водителю"
KIA Picanto - kia picanto x-line 2017 расставить акценты
Тест драйв
06 апреля 2018

KIA Picanto
"Расставить акценты"
Infiniti QX50 - infiniti qx50 2019 сменил компоновку и получил революционный двигатель
Тест драйв
04 апреля 2018

Infiniti QX50
"Infiniti QX50 сменил компоновку и получил революционный двигатель"

Написано новостей:

2 1 0 3 2