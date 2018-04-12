В преддверии чемпионата мира по футболу, главного для России события этого года, все больше автопроизводителей выпускают спецверсии своих моделей, посвященных мундиалю. Не остался в стороне и Ульяновский автозавод.

Один из его дилеров уже получил первые «живые» автомобили особой серии Football («Футбол»). Машина создана на базе комплектации «Престиж» и отличается от нее окраской кузова синим металликом, 16-дюймовыми легкосплавными колесами, шильдиками спецсерии на левом крыле и кожухе запасного колеса, наклейками на дверях, атермальными стеклами задней полусферы.

В салоне сиденья прошиты контрастной строчкой, на них вытеснен логотип спецсерии, рычаг коробки передач и рукоятки стояночного тормоза получили иную отделку, появились велюровые коврики, а также дополнительные опции: климат-контроль и «зимний пакет» (электрический обогрев лобового стекла и сидений второго ряда).

Обойдется автомобиль из спецсерии в 995 тысяч рублей, что на 76 тысяч рублей дороже комплекатции «Престиж» и на шесть тысяч дороже топовой версии УАЗ Патриот «Максимум».