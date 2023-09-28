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28 сен 2023

УАЗ готовит обновление «Патриота»

УАЗ готовит обновление «Патриота»
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что Ульяновский автомобильный завод разрабатывает рестайлинг внедорожника «Патриот». Данная информация была подтверждена руководством материнской компании ПАО «Соллерс»

Напомним, что последнее обновление УАЗ «Патриот» дебютировало 2016 году. Тогда компания отказалась от дизельного мотора, отдав предпочтение исключительно бензиновым агрегатам. Позже из вариантов трансмиссии предложили 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, но из-за санкций такая модификация сейчас не выпускается.

Ожидается, что автомобиль получит новый дизайн, а также мотор от JAC. Это 2,0-литровый дизельный агрегат мощностью 130 л.с. и 288 Нм крутящего момента. Актуальная версия УАЗ «Патриот» оснащается бензиновым 4-цилиндровым мотором объемом 2,7 л. Мощность – 150 л.с. и 235 Нм. Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика». Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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