УАЗ начал продавать «Патриоты» в лимитированных комплектациях

УАЗ начал продажи внедорожника Patriot в двух лимитированных комплектациях

Первая комплектация называется «Base ИКАР Limited» с пакетом «Безопасность». Как можно понять из названия, на машину установлены две подушки безопасности, а также атермальную тонировку на задних стеклах. Вторая комплектация «Люкс Премиум» - здесь уже используется корейская КПП (Dymos), вместо китайской «механики» BAIC; «раздатка» с электронным управлением, парктроники и мультимедийная система.

Любопытно, что в последнем исполнении завод планирует собрать не более 140 автомобилей. Вероятно, дефицит комплектующих так и не удалось перебороть.