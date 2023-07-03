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3 июл 2023

УАЗ начал продавать «Патриоты» в лимитированных комплектациях

УАЗ начал продавать «Патриоты» в лимитированных комплектациях
Автор фото: фирма-производитель

УАЗ начал продажи внедорожника Patriot в двух лимитированных комплектациях

Первая комплектация называется «Base ИКАР Limited» с пакетом «Безопасность».  Как можно понять из названия, на машину установлены две подушки безопасности, а также атермальную тонировку на задних стеклах. Вторая комплектация «Люкс Премиум» - здесь уже используется корейская КПП (Dymos), вместо китайской «механики» BAIC; «раздатка» с электронным управлением, парктроники и мультимедийная система.

Любопытно, что в последнем исполнении завод планирует собрать не более 140 автомобилей. Вероятно, дефицит комплектующих так и не удалось перебороть.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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