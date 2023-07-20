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20 июл 2023

УАЗ «Патриот» получит «автомат»

УАЗ «Патриот» получит «автомат»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) заявил, что планирует возобновить производство внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач к 2025 году

Актуальный модельный ряд УАЗ «Патриот» оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач BAIC, которая работает в паре с 2,7-литровой бензиновой «четверкой». Мощность данного агрегата 135 л.с. (217 Нм) или 150 л.с. (235 Нм)

Напомним, что некоторое время назад российская компания из-за санкций приостановила оснащение «Патриотов» 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch. Однако сейчас нет точной информации с каким мотором будет комплектоваться будущий «автомат».

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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