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25 ноя 2022

Uaz Patriot снова упростили

Uaz Patriot снова упростили

На официальном сайте УАЗа обновилась информация о комплектации Патриота в «антикризисной» версии Base «Икар»

Данную комплектацию анонсировали еще в начале месяца. Из важных технических отличий здесь стоит выделить механическое управление раздаткой, кроме того саму КПП заменили с корейской Dymos на китайский Baic.

Кроме того у клиентов есть возможность отказаться от установки блока ЭРА-ГЛОНАСС, системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы и подушек безопасности. Теперь же внедорожник упростили еще больше: его можно купить с более дешевой тканевой обивкой сидений вместо кожзама.

К слову, двигатель на автомобиле остался прежним - речь идет о 2.7-литровом атмосфернике ZMZ Pro, который развивает 150 лошадиных сил. Правда, его теперь сертифицируют под экологические нормы "Евро-2".
 

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