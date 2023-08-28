УАЗ «Патриот» получит обновление

Стало известно, что Ульяновский завод в ближайшее время приступит к производству обновленного внедорожника «Патриот»

Известно, что автомобиль претерпит серьезные изменения в экстерьере и интерьере, но не уточняется какие именно. В моторную гамму поступит новый дизельный агрегат, а именно 2,0 литровый мотор производства JAC. Мощность мотора составляет 130 л.с. и 288 Нм. Такой же двигатель устанавливается на китайские грузовики JAC N25 и N35.

Напомним, что актуальное поколение УАЗ «Патриот» обновилось последней раз в 2016 году (третий рестайлинг). Автомобиль получил 2,7-литровую бензиновую «четверку». Мощность стандартной версии - 135 л.с. и 217 Нм крутящего момента. Комплектации подороже получили тот же мотор, но форсированный до 150 л.с. и 235 Нм. Оба мотора работают в паре с 5-ступенчатой «механикой», а 150-сильный агрегат также может комплектоваться 6-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.