Автомобильный портал Motorpage
28 авг 2023

УАЗ «Патриот» получит обновление

УАЗ «Патриот» получит обновление

Стало известно, что Ульяновский завод в ближайшее время приступит к производству обновленного внедорожника «Патриот»

Известно, что автомобиль претерпит серьезные изменения в экстерьере и интерьере, но не уточняется какие именно. В моторную гамму поступит новый дизельный агрегат, а именно 2,0 литровый мотор производства JAC. Мощность мотора составляет 130 л.с. и 288 Нм. Такой же двигатель устанавливается на китайские грузовики JAC N25 и N35.

Напомним, что актуальное поколение УАЗ «Патриот» обновилось последней раз в 2016 году (третий рестайлинг). Автомобиль получил 2,7-литровую бензиновую «четверку». Мощность стандартной версии -  135 л.с. и 217 Нм крутящего момента. Комплектации подороже получили тот же мотор, но форсированный до 150 л.с. и 235 Нм.  Оба мотора работают в паре с 5-ступенчатой «механикой», а 150-сильный агрегат также может комплектоваться 6-ступенчатым «автоматом». Привод - полный. 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
УАЗ «Патриот»

УАЗ «Патриот» получит «автомат»

20 июля 2023

УАЗ начал продавать «Патриоты» в лимитированных комплектациях

03 июля 2023
Uaz Patriot

Uaz Patriot снова упростили

25 ноября 2022

УАЗ прекратит производство «Патриотов с автоматами»

06 июня 2022

Проект "Русский Прадо" умер

15 ноября 2021
Uaz Patriot

Иранцы высоко оценили UAZ Patriot

21 июля 2021

 Новости УАЗ Patriot

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа? Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Skywell HT-i - skywell ht-i (2023) вид спереди
Тест драйв
16 августа 2023

Skywell HT-i
"Если ехать долго-долго"
Li L9 - li l9 (2023) большой китайский «идеал»
Тест драйв
09 августа 2023

Li L9
"Большой китайский «Идеал»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 6 3 0