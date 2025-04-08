УАЗ «Патриот» теперь собирается на Кубе

Куба начала сборку российских автомобилей УАЗ, и первым с местного конвейера сошёл внедорожник «Патриот». Торжественный старт производству был дан в Гаване при участии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, который лично опробовал первый собранный экземпляр

Сборка осуществляется на мощностях предприятия EISA с использованием российских комплектующих. Как сообщил коммерческий директор компании «Эхо-экспорт» Алексей Хивинцев, первые «Патриоты» кубинской сборки поступят в продажу уже в апреле. В мае ожидается открытие кредитной линии, а к сентябрю завод должен выйти на проектную мощность.

Производственные мощности позволяют собирать до шести автомобилей в сутки, что составляет около 1 500 машин в год. На первом этапе запланирована реализация от 350 до 500 внедорожников. Кроме «Патриота» в дальнейшем планируется наладить выпуск и моделей «Пикап», адаптированных под условия эксплуатации в регионе.