УАЗ прекратит производство «Патриотов с автоматами»

Из-за санкций, под которое недавно попало автомобильное предприятие в Ульяновске, выпуск одного из самых популярных отечественных внедорожников может оказаться под угрозой

Если обратиться к документам, то санкции Евросоюз вводит по той причине, что УАЗ поставляет российским вооруженным силам внедорожники Patriot, а значит, извлекает выгоду из событий на Украине. При этом в санкционный список попал именно завод УАЗ, а не весь холдинг Sollers. Сообщается, что активы компаний в странах ЕС подлежат заморозке, резидентам Евросоюза запрещено вступать с ними в финансовые взаимоотношения и предоставлять кредиты.

Собственно, потенциальная причина прекращения производства УАЗов с АКПП кроется в предыдущем предложении – все коробки передач Punch Powerglide производятся во Франции и до сегодняшнего дня поставлялись в Россию именно оттуда. Как одной из ведущих держав Евросоюза Франции наверняка придется наложить ограничения на фирму Punch и ее бизнес с российскими партнерами.