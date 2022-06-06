Автомобильный портал Motorpage
6 июн 2022

УАЗ прекратит производство «Патриотов с автоматами»

УАЗ прекратит производство «Патриотов с автоматами»

Из-за санкций, под которое недавно попало автомобильное предприятие в Ульяновске, выпуск одного из самых популярных отечественных внедорожников может оказаться под угрозой

Если обратиться к документам, то санкции Евросоюз вводит по той причине, что УАЗ поставляет российским вооруженным силам внедорожники Patriot, а значит, извлекает выгоду из событий на Украине. При этом в санкционный список попал именно завод УАЗ, а не весь холдинг Sollers. Сообщается, что  активы компаний в странах ЕС подлежат заморозке, резидентам Евросоюза запрещено вступать с ними в финансовые взаимоотношения и предоставлять кредиты.

Собственно, потенциальная  причина прекращения производства УАЗов с АКПП кроется в предыдущем предложении – все коробки передач Punch Powerglide производятся во Франции и до сегодняшнего дня  поставлялись в Россию именно оттуда. Как одной из ведущих держав Евросоюза Франции наверняка придется наложить ограничения на фирму Punch и ее бизнес с российскими партнерами.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Проект "Русский Прадо" умер

15 ноября 2021
Uaz Patriot

Иранцы высоко оценили UAZ Patriot

21 июля 2021
Uaz Patriot

Uaz Patriot обзаведётся версией с V8

22 апреля 2021

Русского Прадо не будет

10 июля 2020

УАЗ станет электрическим

28 февраля 2020

Русский Прадо получит три двигателя

13 февраля 2020

 Новости УАЗ Patriot

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"
Exeed LX - exeed lx (2021) чьи места займет exeed lx на рынке
Тест драйв
02 июня 2022

Exeed LX
"Чьи места займет Exeed LX на рынке"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка
Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 5 8