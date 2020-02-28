УАЗ станет электрическим

Да, в линейке УАЗ Хантер скоро появятся две новые версии: 1) с электрической силовой установкой (!!!); 2) с правым расположением руля. И это не шутка, а факт. Правда, эти модификации будут "не нашинскими", а чешского производства

Да, эти автомобили разрабатывает не сам УАЗ, а независимая фирма MW Motors из Чехии. Электрический УАЗ Хантер получил собственное имя MWM Spartan. Внешне он ничем не будет отличаться от исходного внедорожника, вся разница скрыта под кузовом. Стандартный бензиновый мотор ЗМЗ из машины демонтируют, вместо него установят электромотор, который будет питать блок литий-ионных аккумуляторов емкостью от 56 до 90 кВт*ч. Геометрические параметры и подключаемый полный привод с понижающей передачей сохранятся на уровне обычного бензинового «уазика».

По замыслу MW Motors, автомобили Spartan призваны заполнить нишу моделей для работников фермерских хозяйств, лесной промышленности и горнодобывающих компаний, чья деятельность напрямую связана с оффроудом. Электромотор для УАЗа проходит сейчас последние испытания. Второй проект — УАЗ Хантер с правым расположением руля. Такая версия снова откроет для УАЗов рынки стран с левосторонним движением, на которых российский бренд не присутствует с конца 90-х. Праворульный Хантер будет выпускаться как с электрической силовой установкой, так и с обычным бензиновым агрегатом. В MW Motors говорят, что первый праворульный электроУАЗ получит Британия