Автомобили УАЗ могут “прописаться” в Африке

Генеральный директор "Соллерс" Николай Соболев сообщил, что компания активно изучает потенциал рынков Африки с целью возможной организации сборочного производства автомобилей УАЗ в регионе

По его словам, пока говорить о конкретных африканских странах преждевременно, однако исследование рынков уже ведется. "Традиционно нашими основными рынками остаются страны СНГ, но мы стремимся к расширению присутствия за рубежом", — отметил Соболев. Ранее компания проявляла интерес к Гане, Эфиопии и Центральноафриканской Республике. В 2023 году был подписан контракт с одной из эфиопских компаний, а в 2025 году посол страны подтвердил, что переговоры продолжаются и есть надежда на налаживание полного производственного цикла.

Соболев также подчеркнул, что интерес к созданию сборочных производств есть и в других странах, особенно в тех регионах, где востребована техника, соответствующая "ДНК бренда УАЗ". Напомним, что УАЗ уже наладил сборку автомобилей на Кубе. Там выпускаются модели «Патриот» и «Пикап», адаптированные под местный климат, методом крупноузловой сборки из российских машинокомплектов.