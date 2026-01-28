Автомобильный портал Motorpage
28 янв 2026

На заводе УАЗ сменится генеральный директор

На заводе УАЗ сменится генеральный директор
Автор фото: фирма-производитель

С 1 февраля пост генерального директора ООО «УАЗ» займет Ильнур Сахабиев, ранее возглавлявший Заволжский моторный завод и курировавший проекты по запуску новых дизельных двигателей и трансмиссий внутри группы

Действующий руководитель предприятия Алексей Спирин будет назначен на пост заместителя генерального директора ПАО «Соллерс» по производству и качеству. Одновременно с этим в группе появляется еще одна новая управленческая должность. Направление развития индустриальной инфраструктуры и новых производственных проектов возглавит генеральный директор Sollers «Алабуга» Алексей Матасов.

В «Соллерсе» подчеркивают, что кадровые изменения направлены на усиление управленческой команды в период активного обновления продуктовой линейки и технической базы предприятий. Для УАЗа этот этап особенно важен на фоне подготовки к запуску новых моделей.

Ранее на заводе сообщили о планах начать продажи обновленных коммерческих автомобилей Профи 4х4 и Профи «Полуторка» с новым двухлитровым дизельным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Выход этих версий на рынок ожидается ближе к третьему кварталу 2026.
 

Известия

