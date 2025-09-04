В моделях УАЗ появилась отечественная антиблокировочная система

Речь идет о блоке NAMI-ABS-450, разработанном дочерней компанией «НАМИ Инновационные компоненты» и выпускаемом на предприятии в Самаре, ранее принадлежавшем Bosch

По данным института НАМИ, разработка систем ведется начиная от аппаратной части до программного обеспечения. Поддержку разработке оказали Минпромторг и Фонд развития промышленности.

На предприятии подчеркнули, что установка новой ABS позволила сертифицировать автомобили УАЗ не только по российским, но и по международным стандартам безопасности. В дальнейшем функционал будет расширен — появятся режимы антипробуксовочной защиты и курсовой устойчивости (ESP).

Система предназначена для внедорожников и легкого коммерческого транспорта массой до 4,5 тонны. Первыми моделями, которые получили отечественную систему, стали УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

