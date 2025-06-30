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30 июн 2025

УАЗ запустил крупнейшую трансформацию за 80 лет

УАЗ запустил крупнейшую трансформацию за 80 лет
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский автомобильный завод объявил о старте масштабной программы модернизации, которая станет крупнейшей за всю более, чем 80-летнюю историю предприятия

Как сообщается в официальном Telegram-канале УАЗа, до 2027 года в развитие производственной площадки будет инвестировано более 18 миллиардов рублей. На предприятии уже начались активные работы: строятся новые цеха, запускаются производственные линии по выпуску автомобилей и комплектующих, а также обновляется технологическая база. Отмечается, что изменения носят фундаментальный характер и призваны обеспечить технологическую независимость и устойчивость производства.

Генеральный директор УАЗа Алексей Спирин напомнил, что до весны 2022 года доля импортных комплектующих в автомобилях УАЗ составляла около 8%. В том числе использовались немецкие блоки управления двигателем и чешские вакуумные усилители тормозов. Однако после прекращения поставок со стороны западных партнеров заводу удалось за три года практически полностью отказаться от иностранных компонентов.

Следует уточнить, что сейчас УАЗ переживает серьезное падение продаж. В мае число реализованных автомобилей ульяновского завода сократилось на 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, с трансформацией предприятие хочет сделать ставку на глубинную перестройку производства, обновление модельного ряда и расширение линейки автомобилей.
 

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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