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4 мар 2021

Проект "Русский Прадо" заморожен

Проект "Русский Прадо" заморожен

С этим автомобилем всегда рядом витал целый круг тайн - то над ним работают, то нет. Теперь же есть официальный ответ - работы приостановлены.

Степень подлинности ответа и его официальности высока -  ведь его произнес сам Адиль Ширинов - генеральный директор УАЗ. "Что касается проекта, то мы его не закрыли полностью, а сместили приоритеты в стратегии нашего развития, на которую сильно повлияли пандемия и макроэкономика. Мы вправе сказать, что проект продуктовой линейки приостановлен. Мы переформатировали план своего развития в целом, но мы ничего не закрываем — не дождутся!» — приводит слова топ-менеджера портал 73online.ru, которому Ширинов давал интервью.

Отметим, что топ-менеджер заявил, дескать,  разработка собственной платформы для завода нерентабельна,  а значит УАЗ будет покупать лицензии на производство зарубежных платформ и технологий.  При этом Ширинов даже не обмолвился о недостатке средств для проекта, о чем постоянно трубили СМИ.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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