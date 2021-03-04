Проект "Русский Прадо" заморожен

С этим автомобилем всегда рядом витал целый круг тайн - то над ним работают, то нет. Теперь же есть официальный ответ - работы приостановлены.

Степень подлинности ответа и его официальности высока - ведь его произнес сам Адиль Ширинов - генеральный директор УАЗ. "Что касается проекта, то мы его не закрыли полностью, а сместили приоритеты в стратегии нашего развития, на которую сильно повлияли пандемия и макроэкономика. Мы вправе сказать, что проект продуктовой линейки приостановлен. Мы переформатировали план своего развития в целом, но мы ничего не закрываем — не дождутся!» — приводит слова топ-менеджера портал 73online.ru, которому Ширинов давал интервью.

Отметим, что топ-менеджер заявил, дескать, разработка собственной платформы для завода нерентабельна, а значит УАЗ будет покупать лицензии на производство зарубежных платформ и технологий. При этом Ширинов даже не обмолвился о недостатке средств для проекта, о чем постоянно трубили СМИ.