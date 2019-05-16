Автомобильный портал Motorpage
16 май 2019

УАЗ Profi слегка удлинят

УАЗ Profi слегка удлинят
Автор фото: фирма-производитель

Вы помните ГАЗели - грузовички, которые выделялись непропорционально длинной колесной базой? Теперь же появится шанс лицезреть аналогичные версии среди автомобилей УАЗ.

Да, УАЗ Profi получит удлиненную версию. Колесная база длинного «Профи» увеличится на 650 мм — с 3500 до 4150 мм, при этом бортовой кузов прибавит целый метр — его длина составит 4090 мм. Общая длина грузовика в такой версии лишь слегка не дотянет до семи метров. Любопытно, что относительно обычного Profi снаряженная масса новинки вырастет на 300 кг, а максимальная масса останется прежней — 3500 кг, это позволит автомобилям остаться в категории “B”.

На потенциальные вопросы о прочности конструкции производитель отвечает заявлением о том, что рама автомобиля удлиненна вставкой и усилена приварными элементами сверху и снизу. Также сообщается об усилении мест крепления задних рессор. К слову, двигатель у машины останется стандартным - ЗМЗ-Про (2,7 литра, 150 л.с.), однако он будет дополнен газобаллонным оборудованием.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

УАЗ выпустит «русский Prado»

01 апреля 2019
UAZ Hunter

УАЗ Хантер станет грузовиком

07 февраля 2019
УАЗ Патриот

УАЗа Патриот c "автоматом" не будет

26 декабря 2018
УАЗ Хантер

А не спеши ты его хоронить!

06 ноября 2018
УАЗ «Пикап» 2019

Новый УАЗ «Пикап» уже в продаже

18 октября 2018

УАЗ 3170. Новому ульяновскому кроссоверу быть!

15 октября 2018

 Новости УАЗ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda CR-V - почему владельцы honda cr-v 2017 не хотят пересаживаться на другие модели Тест драйв
15 мая 2019

Honda CR-V
"Почему владельцы Honda CR-V не хотят пересаживаться на другие модели"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018 вид спереди
Тест драйв
13 мая 2019

Nissan Qashqai
"Куда делся Nissan Qashqai, к которому мы привыкли за двенадцать лет?"
Lexus UX - lexus ux 200 2019 дерзкий, но… добрый
Тест драйв
08 мая 2019

Lexus UX
"Дерзкий, но… добрый"

Написано новостей:

2 3 3 7 1