УАЗ Profi слегка удлинят

Вы помните ГАЗели - грузовички, которые выделялись непропорционально длинной колесной базой? Теперь же появится шанс лицезреть аналогичные версии среди автомобилей УАЗ.

Да, УАЗ Profi получит удлиненную версию. Колесная база длинного «Профи» увеличится на 650 мм — с 3500 до 4150 мм, при этом бортовой кузов прибавит целый метр — его длина составит 4090 мм. Общая длина грузовика в такой версии лишь слегка не дотянет до семи метров. Любопытно, что относительно обычного Profi снаряженная масса новинки вырастет на 300 кг, а максимальная масса останется прежней — 3500 кг, это позволит автомобилям остаться в категории “B”.

На потенциальные вопросы о прочности конструкции производитель отвечает заявлением о том, что рама автомобиля удлиненна вставкой и усилена приварными элементами сверху и снизу. Также сообщается об усилении мест крепления задних рессор. К слову, двигатель у машины останется стандартным - ЗМЗ-Про (2,7 литра, 150 л.с.), однако он будет дополнен газобаллонным оборудованием.