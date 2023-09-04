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4 сен 2023

УАЗ запустит производство юбилейных «Буханок»

УАЗ запустит производство юбилейных «Буханок»
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский автомобильный завод анонсировал производство юбилейных версий УАЗ-450 образца 1958 года. Всего будет собрано 120 экземпляров. Цена - 1 625 000 рублей

Автомобиль будет предложен в двух цветах - жёлтом или зелёном. В основе конструкции лежит экспедиционный фургон УАЗ-390995. От данной версии юбилейная «буханка» позаимствовала бампера, багажный отсек на крыше, лестницу, защиту рулевых тяг, а также лебёдку. Также автомобиль получил 16-дюймовые колеса с оффроудными шины Maxxis AT980. Кресла в салоне прошиты белой двойной строчкой и имеют влагооталкивающее покрытие и подогрев.

Автомобиль оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором ЗМЗ-4091 мощностью 112 л.с. и 198 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 5-ступенчатая «механика» производства BAIC. Привод - полный.

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