Ульяновский автозавод будет продавать свои автомобили за новую криптовалюту, которая получила название Biocoin. Ее основателем является владелец компании, продвигающей на рынке продукты фермерских хозяйств.

Пока криптовалюта представляет собой бонусы, которые начисляются на персональный счет за покупки как в самой компании, так и у ее партнеров. Однако, как только биокоин выйдет на биржу (торговое название BIO), все баллы превратятся в полноценную криптовалюту, за которую можно будет как приобретать товары и услуги, так и продавать на бирже.

«В преддверии запуска нового коммерческого автомобиля УАЗ ПРОФИ, мы озадачились над созданием новых современных удобных сервисов для наших клиентов, которые ценят своё время и деньги. Благодаря сотрудничеству с LavkaLavkа, мы выходим на новый уровень взаимодействия с нашими потребителями. УАЗ – первый российский автопроизводитель, который предлагает приобрести за криптовалюту биокоины новый коммерческий грузовой автомобиль УАЗ ПРОФИ, ключевыми преимуществами которого являются грузоподъёмность, мощность в сочетание с топливной эффективностью, уровень комфорта легкового автомобиля и, конечно же, проходимость на уровне других моделей УАЗ. Сейчас мы находимся на стадии серьезной проработки механизма работы с биокоинами и уже к концу этой осени обязательно начнем их внедрение и прием», — заявил генеральный директор ОАО «УАЗ» Вадим Швецов.

В настоящее время компания предлагает купить биокоины по курсу 1:1 к российскому рублю. Выход криптовалюты на биржу намечен на ноябрь этого года. Несмотря на неоднозначное отношение российских властей к криптовалютам, в УАЗ не видят в новом способе продаж ничего противозаконного: по мнению представителей компании биокоин является баллами программы лояльности.