Автомобильный портал Motorpage
31 авг 2017

УАЗ решил продавать автомобили за криптовалюту

УАЗ решил продавать автомобили за криптовалюту
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский автозавод будет продавать свои автомобили за новую криптовалюту, которая получила название Biocoin. Ее основателем является владелец компании, продвигающей на рынке продукты фермерских хозяйств.

Пока криптовалюта представляет собой бонусы, которые начисляются на персональный счет за покупки как в самой компании, так и у ее партнеров. Однако, как только биокоин выйдет на биржу (торговое название BIO), все баллы превратятся в полноценную криптовалюту, за которую можно будет как приобретать товары и услуги, так и продавать на бирже.

«В преддверии запуска нового коммерческого автомобиля УАЗ ПРОФИ, мы озадачились над созданием новых современных удобных сервисов для наших клиентов, которые ценят своё время и деньги. Благодаря сотрудничеству с LavkaLavkа, мы выходим на новый уровень взаимодействия с нашими потребителями. УАЗ – первый российский автопроизводитель, который предлагает приобрести за  криптовалюту биокоины новый коммерческий грузовой автомобиль УАЗ ПРОФИ, ключевыми преимуществами которого являются грузоподъёмность, мощность в сочетание с топливной эффективностью, уровень комфорта легкового автомобиля и, конечно же, проходимость на уровне других моделей УАЗ. Сейчас мы находимся на стадии серьезной проработки механизма работы с биокоинами и уже к концу этой осени обязательно начнем их внедрение и прием», — заявил генеральный директор ОАО «УАЗ» Вадим Швецов.

В настоящее время компания предлагает купить биокоины по курсу 1:1 к российскому рублю. Выход криптовалюты на биржу намечен на ноябрь этого года. Несмотря на неоднозначное отношение российских властей к криптовалютам, в УАЗ не видят в новом способе продаж ничего противозаконного: по мнению представителей компании биокоин является баллами программы лояльности.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
УАЗ

Комментарии к новости

  • Никита Толкунов
    Никита Толкунов

    Прикольно! Глядишь, молодые бизнесмены такими темпами подтянутся!!
    Ответить

Последние новости

...
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот обзавелся новой мультимедией

08 сентября 2017
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот получит пакет с лебедкой

25 августа 2017
УАЗ Хантер

УАЗ представил спецсерию внедорожника Хантер

23 августа 2017
УАЗ Профи

УАЗ назвал цены на конкурента «ГАЗели»

14 июля 2017
УАЗ

Автомобили УАЗ будут собирать во Вьетнаме

11 июля 2017
УАЗ ГИБРИД

УАЗ показал концепт гибридного автомобиля

11 июля 2017

 Новости УАЗ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Mazda MX-5 - mazda mx-5 rf 2017 вот ты какое, счастье…
Автопутешествия
11 сентября 2017

Mazda MX-5
"Вот ты какое, счастье…"
BMW 5 series - bmw 520d 2017 остановись, мгновенье!
Тест драйв
08 сентября 2017

BMW 5 series
"Остановись, мгновенье!"
KIA Rio - kia rio 2017 парадный расчет
Тест драйв
06 сентября 2017

KIA Rio
"Парадный расчет"

Написано новостей:

1 9 6 8 7