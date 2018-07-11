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11 июл 2018

УАЗ сделал гибридный вариант грузовика Профи

УАЗ сделал гибридный вариант грузовика Профи
Автор фото: фирма-производитель

УАЗ по заказу «Россетей» продолжает работы по созданию гибридного грузовичка на базе Профи, который сегодня продается только с бензиновым двигателем. В прошлом году был показан компоновочный макет, а в этом дело дошло до ходового прототипа

Машину показали в рамках выставки «Иннопром», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге. Гибридный УАЗ Профи оснащен бензиновым двигателем мощностью 131,6 л.с., электромотором мощностью 124,6 и блоком батарей емкостью 14,5 киловатт-часов. Суммарная мощность составляет 258 л.с., максимальный крутящий момент равен 500 Нм.

В гибридном варианте, когда ДВС и электромотор работают совместно, УАЗ Профи разгоняется до 100 км/ч за 10,7 секунды, его максимальная скорость составляет 141 км/ч. Исключительно на электротяге машина может пройти до 73 километров с максимальной скоростью 50 км/ч (на более высоких скоростях подключается бензиновый двигатель).

Официально УАЗ говорит о том, что серийное производство гибридного Профи начнется после прохождения всех испытаний, но по неофициальным данным его производство начнется не ранее 2020 года.

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При написании новости использовалась информация:
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