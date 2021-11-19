Ульяновский автомобильный завод продают?

«Соллерс Авто» завершил реорганизацию УАЗа, в рамках которой завод избавили от непрофильных активов

Мы не будем глубоко погружаться в бизнес-терминологию, скажем лишь то, что теперь завод не обременен какими-то сторонними фирмами вроде «Соллерс-Инжиниринг», или индустриального парка, который построен на территории предприятия. Отныне завод существует лишь как автопроизводитель и имеет в собственности лишь то, что положено иметь промышленному предприятию – остальные активы перевели в прямое управление холдингу Sollers, коему принадлежит и сам УАЗ.

Но самое интересное заключается в причинах, ради которой производят реструктуризацию. Если говорить кратко, то речь может идти о продаже. «Советские предприятия объединяли все — от компонентов до социалки. Перед сделкой в них оставляют только сборку автомобилей, так происходило в том числе на АвтоВАЗе». Отказ от непрофильных активов снизит нагрузку на предприятие, и эффективность завода вырастет» - цитирует «Коммерсантъ» заявление исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова.

Отметим, что слухи о продаже завода ходят достаточно давно. С новой силой они стали возникать в момент образования совместного предприятия между УАЗ и Isuzu. Недавние заявления о прекращении работы по проекту «Русский Прадо» лишь подкрепляют версию о продаже завода, хотя сам Sollers никак не комментирует данную информацию.