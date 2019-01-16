Представлен особенный Volkswagen Amarok

Автомобиль предназначается для суровых путешественников, которым захотелось покорить просторы Исландии. Помимо мощного мотора и хорошей проходимости, автомобиль сможет предложить чашку кофе для своих пассажиров

Данный Amarok является тюнинг-проектом от компании Arctic Truck. Надо сказать, что немецкий пикап и так был неплохим "проходимцем", теперь его сделали настоящим покорителем бездорожья - пикап может взбираться на 45-градусные уклоны и перевозить до 1154 килограммов груза. Кстати, силовая установка осталась прежней - шестицилиндровый дизельный двигатель V6, объемом три литра и мощностью 224 лошадиные силы (500 Нм).

Внешне автомобиль выделяется увеличенным на 25 миллиметров дорожным просветом (до 217 мм), стеклопластиковыми расширителями колесных арок и 17-дюймовыми колесными дисками. Внутри автомобиль оснащается всем необходимым для долгого путешествия: дополнительный портативный генератор, огнетушитель, УКВ-радиостанция, ящик с инструментами и домкрат, а также набор первой помощи с дефибриллятором. Забавно, что пикап оборудован персональной кофеваркой, так что замерзнуть в исландских льдах автомобиль не даст.