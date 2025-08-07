Автомобильный портал Motorpage
7 авг 2025

Volkswagen создаст новый Amarok на базе китайского пикапа

Компания Volkswagen подтвердила разработку нового пикапа Amarok для южноамериканского рынка. Вопреки ожиданиям, модель не будет базироваться на платформе Ford Ranger, как глобальная версия, а получит платформу от пикапа Maxus Interstellar X (известного также как LDV Terron 9) от SAIC

Новый пикап получит рамную конструкцию и сохранит схожие габариты с китайским оригиналом. Длина составит 5,5 метра, колесная база – 3,3 метра. Ожидается, что дизайн будет выполнен в стиле актуальных моделей бренда.

Новый Amarok оснастят гибридной силовой установкой, но технические характеристики пока неизвестны. Платформа от SAIC также позволяет оснастить автомобили либо традиционным ДВС, либо полностью электрической силовой установкой.

Сборка модели стартует в 2027 году на заводе VW в аргентинском городе Дженерал Пачеко. В модернизацию предприятия инвестируют 580 миллионов долларов. Пикап планируют продавать только в Южной Америке.
 

