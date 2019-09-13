Новый Volkswagen Amarok известны подробности

В немецком пикапе появится американский ген, так как новинка разделит большинство узлов и агрегатов с новым Ford Ranger

Пикап Volkswagen Amarok следующего поколения появится в 2022 г. и разделит большинство узлов и агрегатов с новым Ford Ranger. Об этом со ссылкой на операционного директора немецкой марки Ральфа Брандштеттера сообщает издание CarSales. Такой шаг не является неожиданным, так как ранее оба концерна заявили о создании альянса в разработке пикапов и легких коммерческих автомобилей.

По техническим параметрам можно сказать, что пикап получит те же двигатели, что Ranger: 2,7-литровую бензиновую твин-турбо «шестерку» и трехлитровый дизельный V6. Ранее высказываемая версия о гибридизации модели не подтвердилась. Брандштеттер отметил, что в планы компании создание гибридных пикапов не входит.