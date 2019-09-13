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13 сен 2019

Новый Volkswagen Amarok известны подробности

Новый Volkswagen Amarok известны подробности
Автор фото: фирма-производитель

В немецком пикапе появится американский ген, так как новинка  разделит большинство узлов и агрегатов с новым Ford Ranger

Пикап Volkswagen Amarok следующего поколения появится в 2022 г. и разделит большинство узлов и агрегатов с новым Ford Ranger. Об этом со ссылкой на операционного директора немецкой марки Ральфа Брандштеттера сообщает издание CarSales.  Такой шаг не является неожиданным, так как ранее оба концерна заявили о создании альянса в разработке пикапов и легких коммерческих автомобилей.

По техническим параметрам можно сказать, что пикап получит те же двигатели, что Ranger: 2,7-литровую бензиновую твин-турбо «шестерку» и трехлитровый дизельный V6. Ранее высказываемая версия о гибридизации модели  не подтвердилась. Брандштеттер отметил, что в планы компании создание гибридных пикапов не входит.

При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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