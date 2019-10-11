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11 окт 2019

Volkswagen Amarok обрел новое сердце

Volkswagen Amarok обрел новое сердце
Автор фото: фирма-производитель

У пикапа появилась версия с трехлитровым 258-сильным дизелем с функцией кратковременного увеличения мощности

Пикап Volkswagen Amarok получил в России новый 3,0-литровый двигатель V6 TDI с отдачей 258 лошадиных сил. Таким образом, это самый мощный мотор, устанавливаемый на автомобиль для российского рынка.  Отметим, что мотор этот непростой, так как он обладает функцией Overboost- кратковременным повышением мощности двигателя на 13,6 л. с. (10 кВт) — до 272 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Между тем, Volkswagen Amarok следующего поколения появится уже в 2022 году. Известно, что пикап разделит большинство узлов и агрегатов с новым Ford Ranger. Ожидается, что машину оснастят 2,7-литровой бензиновой твин-турбо «шестеркой» и трехлитровым дизельным V6.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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