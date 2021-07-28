Volkswagen Amarok подготовят к серьезному бездорожью

Немецкий пикап совсем скоро подвергнется обновлению, однако, прежде чем это случится, текущее поколение модели пополнится экстремальной модификацией

Важно заметить, что речь пойдет не про штатную машину, а про тюнинг-проект австралийской фирмы Walkinshaw Performance. В техническом плане машина идентична обычному Amarok - Amarok W580X приводится в движение турбодизелем V6 объемом три литра, который развивает почти 260 лошадиных сил - в паре с ним трудится 8-ступенчатый автомат.

Все изменения сосредоточены во внешности. Во-первых, у автомобиля увеличен дорожный просвет. Во-вторых, тюингованный пикап обладает дополнительной защитой днища от Seikel, защитой порогов и светодиодной балкой в переднем бампере. Также на пикап установлены шноркель и 18-дюймовые диски с внедорожной резиной.