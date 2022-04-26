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26 апр 2022

Volkswagen раскрыл характеристики нового Amarok

Volkswagen раскрыл характеристики нового Amarok
Автор фото: фирма-производитель

В новом поколении автомобиль станет крупнее и мощнее. Грузовые возможности пикапа также возрастут

Да, Volkswagen Amarok увеличится в габаритах. Длина пикапа с двойной кабиной составит 5350 мм, а размер колесной базы — 3220 мм, что на 211 мм и 127 мм больше предшественника соответственно. Грузоподъемность у пикапа тоже улучшится – он сможет перевозить 1200 килограмм полезного груза, тогда как предшественник мог увезти чуть меньше тонны.

Что касается двигателей, то в Volkswagen заявляют о сохранении турбодизельных мотором V6 TDI – на 220 и 256 лошадиных сил.  Также в моторной линейке должен появиться и трехлитровый бензиновый мотор V6 (250 лошадиных сил). Напомним, что в России продажи Volkswagen Amarok первого поколения завершились в марте 2021 года, а новый пикап до нас не доберется. Основными рынками для Amarok станут Южная Африка и Австралия, а позже он появится и в Европе.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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