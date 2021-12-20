Volkswagen Amarok не приедет в Россию

Компания Volkswagen заявила о том, что Amarok второго поколения будет поставляться с 2022 года только в несколько западных странах. К сожалению, нас автомобиль не почтит своим присутствием

Интересно, что новый пикап делит одну и ту же платформу с Ford Ranger. Двигатели также были позаимствованы у последнего. Собственно, их будет три: трехлитровая бензиновая «турбочетвёрка», 3,0-литровый дизельный двигатель V6, турбо¬дизель объёмом 2,0 литра. Сборка автомобиля будет налажена не в немецком Ганновере, а на аргентинском заводе концерна в Хенераль-Пачеко. Также модель получит и южноафриканскую прописку.

Что касается России, то здесь дела у модели идут не самым лучшим образом. Продажи нельзя назвать выдающимися. Впрочем, прошлой весной у компании еще были планы по продажам нового «Амарока» в России – даже текущее поколение пикапа было выведено с рынка для подготовки к смене. Впрочем, как уже писали выше, планы были скорректированы не в пользу российских автолюбителей.