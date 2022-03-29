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29 мар 2022

Дата в истории: c конвейера сошел первый Volkswagen Golf

Дата в истории: c конвейера сошел первый Volkswagen Golf
Автор фото: фирма-производитель

Этот автомобиль стал родоначальником целого одноименного класса машин. Долгое время модели Golf сопутствовал успех, а как обстоят дела сейчас?

Итак, первый хэтчбек выехал за ворота завода  в Вольфсбурге ровно 48 лет назад. Модель создавали с целью вывести марку из кризиса (сбыт продукции стал падать), и свое предназначение Golf смог исполнить. До 1983 года (конец производства в Европе) было выпущено более шести миллионов автомобилей. Любопытно, но в странах Латинской Америки и Южной Африки производство этого хэтчбека продолжалось  до конца нулевых.

К слову, хэтчбек был не единственным форм-фактором «Гольфа». Существовали и кабриолеты, производством которых занималось ателье Karmann. Не стоит забывать о том, что из Golf выросла и модель Caddy, которая на момент семидесятых была не «каблучком» а обычным пикапом. К сожалению, сейчас у Golf дела идут несколько хуже.  Пусть восьмое поколение модели и лидирует в классе, но в целом по продажам Golf давно уступил пальму первенства кроссоверам. Впрочем, что Golf, что, скажем, Tiguan  являются родственными моделями, так как платформа MQB – одна на двоих.

При написании новости использовалась информация:
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