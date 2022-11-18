Volkswagen не откажется от модели Golf

В свое время Golf был самым популярным автомобилем в Европе. К сожалению, с последние годы спрос на него неуклонно падал. Ходили даже слухи о том, что руководство Volkswagen полностью распрощается с моделью

Впрочем, на днях в Volkswagen расставили все точки над «i». Глава подразделения легковых автомобилей VW Томас Шефер заявил, что отказ от Golf «был бы безумием». Впрочем, некоторые метаморфозы с моделью все же проведут – с большой долей вероятности она станет электрокаром.

По предположению Шефера, линейка ID может со временем пополниться электрокаром ID. Golf. У VW уже имеется электрокар без цифр в названии — вэн ID. Buzz. При этом ID. Golf и ID.3 хоть формально и будут считаться одноклассниками, отбирать друг у друга аудиторию не станут. Как предположил Шефер, ID.3 — это модель, более близкая к компактвэнам наподобие Golf Plus, тогда как ID. Golf должен сохранить кузов типа хэтчбек.