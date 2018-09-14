К нам Гольф вернулся!

В России стартовали продажи нового VW Golf

Гольф - одна из самых известных и заслуженных марок в мировом автопроме. Недаром её именем среди специалистов обозначается целый класс транспортных средств. В последнее время поставки на рынок РФ были прекращены. Ходили слухи и о снятии модели с производства.

Однако новый VW Golf уже в российских салонах. На днях произошел старт продаж у официальных дилеров. Предлагаются два вида двигателя (только бензин) в 125 и 150 л. с. С турбинами. В базовой версии много современных систем безопасности и комфорта: двухзонный климат-контроль, ESP, XDS, датчик усталости водителя, индикатор колодок, подогрев форсунок стеклоомывателя, фронтальные подушки безопасности, защита коленей и шторка на весь салон, мультимедиа, парктроник, светодиодные дневные ходовые огни.

Самый бюджетный вариант стоит 1, 43 млн руб, а самый дорогой – 1,65. Мощный двигатель в 150 сил предусмотрен только в топовой версии.