Автомобильный портал Motorpage
14 сен 2018

К нам Гольф вернулся!

К нам Гольф вернулся!
Автор фото: фирма-производитель

В России стартовали продажи нового VW Golf

Гольф - одна из самых известных и заслуженных марок в мировом автопроме. Недаром её именем среди специалистов обозначается целый класс транспортных средств. В последнее время поставки на рынок РФ были прекращены. Ходили слухи и о снятии модели с производства.

Однако новый VW Golf уже в российских салонах. На днях произошел старт продаж у официальных дилеров. Предлагаются два вида двигателя (только бензин) в 125 и 150 л. с. С турбинами. В базовой версии много современных систем безопасности и комфорта: двухзонный климат-контроль, ESP, XDS, датчик усталости водителя, индикатор колодок, подогрев форсунок стеклоомывателя, фронтальные подушки безопасности, защита коленей и шторка на весь салон, мультимедиа, парктроник, светодиодные дневные ходовые огни.

Самый бюджетный вариант стоит 1, 43 млн руб, а самый дорогой – 1,65. Мощный двигатель в 150 сил предусмотрен только в топовой версии.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Автовзгляд

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Golf

Volkswagen вернет Golf в Россию

20 августа 2018
Volkswagen Golf R

По стопам Seat: Volkswagen Golf R потеряет в мощности

09 июля 2018
Volkswagen Golf VIII

Volkswagen начал испытания нового Golf

29 мая 2018
Volkswagen Golf GTI TCR

Гоночный VW Golf GTI TCR получит дорожную версию

08 мая 2018
Volkswagen

Volkswagen назвал дату производства нового Golf

15 февраля 2018

Volkswagen планирует сократить список модификаций нового Golf

31 января 2017

 Новости Volkswagen Golf

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Optima - kia optima 2019 миг между прошлым и будущим Тест драйв
14 сентября 2018

KIA Optima
"Миг между прошлым и будущим"
Renault Koleos - renault koleos 2017 решил сыграть на премиальном поле
Тест драйв
12 сентября 2018

Renault Koleos
"Renault Koleos решил сыграть на премиальном поле"
Lexus LS - lexus ls 500 f sport 2018 удивительное – рядом: lexus ls стал драйверским автомобилем
Тест драйв
10 сентября 2018

Lexus LS
"Удивительное – рядом: Lexus LS стал драйверским автомобилем"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 полётное настроение
Автопутешествия
23 августа 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Полётное настроение"

Написано новостей:

2 1 9 2 8