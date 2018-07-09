Вступающие осенью в силу в Европе новые требования по экономичности и экологичности заставили Volkswagen снизить мощность самой мощной версии хэтчбека Golf.

Речь идет о хот-хэтче VW Golf R. Машина оснащается 2-литровым турбодвигателем мощностью 310 л.с. Volkswagen уже оповестил всех клиентов, предзаказавших эту модель о том, что двигатель потеряет 10 «лошадок».

В компании не говорят, каким образом они дефорсируют двигатель с тем, чтобы он вписался в требования нового стандарта WLTP. По неофициальным данным будет изменена выпускная система автомобиля. Делается это для того, чтобы снизить вредные выбросы: цикл WLTP наиболее приближен к реальным условиям эксплуатации автомобиля и включает в себя множество циклов «разгон-торможение».

Ранее о снижении мощности хот-хэтча Leon Cupra заявил Seat. Мощность его двигателя была снижена с 300 до 290 л.с. При этом универсал, оснащенный полным приводом, сохранил двигатель в прежнем состоянии.

Ранее о приостановке производства ряда моделей с целью их модернизации для соответствия WLTP объявляли BMW и Porsche.

