Показан интерьер нового Volkswagen Golf

Компания Volkswagen опубликовала новые скетчи хэтчбека Golf нового поколения. Судя по ним можно сказать лишь одно- физические кнопки в салоне отсутствуют чуть менее чем полностью

Прежде всего в глаза бросается крупный экран мультимедиасистемы, практически сросшийся с виртуальной приборной панелью. А также резко уменьшившееся количество физических кнопок: по сути, на передней панели осталось только пять клавиш, объединенных в блок между тонкими воздуховодами. Судя по всему, управление большинством функций, включая климат-контроль, перенесено на центральный тачскрин и на спицы руля, который также получил новый дизайн. Не исключено, что по крайней мере две кнопки представляют собой модные сенсорные панели. Похоже, что «сенсором» заменен и традиционный блок управления светотехникой, расположенный слева от руля. Кроме того, новый Golf лишится традиционного селектора автоматической коробки передач: трудноразличимый на эскизах рычаг скорее напоминает джойстик.

Любопытно, что документ, в котором были обнародованы скетчи, также приводит также информацию о гамме «восьмого» Гольфа. В линейке сохранятся бензиновые, дизельные и газовые модификации. Кроме того, появятся «мягкий» гибрид с 48-вольтовой электрической системой и полноценный подзаряжаемый гибрид. А вот чисто электрического варианта e-Golf больше не будет: его заменит новый Volkswagen ID.3. Также под вопросом универсал, но заряженные версии Golf GTI и Golf R уже анонсированы в США.