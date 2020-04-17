Новый Volkswagen Golf R испытали на «Нюрбургринге»

Volkswagen Golf R оснастят двухлитровым бензиновым мотором, выдающим 333 силы, что на 23 л. с. больше, чем у аналогичного хот-хэтча предыдущего поколения

Volkswagen решил испытать «заряженный» Golf R на «Нюрбургринге». Шпионские фотографии с тестов опубликовало издание Motor1. Точная дата премьеры новинки пока неизвестна. Ранее планировалось, что машину представят в июле на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Однако из-за эпидемии коронавируса эти сроки могут быть перенесены.

На снимках фотошпионов хот-хэтч показан без камуфляжа. Судя по ним, у Golf R в отличие от версий GTI, GTE не будет ходовых огней с пятью диодами в переднем бампере. Машина получит новую эмблему Volkswagen, особые шильдики R, спойлер и спортивную выхлопную систему.

Volkswagen Golf R оснастят двухлитровым бензиновым мотором, выдающим 333 силы, что на 23 л. с. больше, чем у аналогичного хот-хэтча предыдущего поколения. Данные о динамике пока неизвестны. Прежний Golf R способен набирать первую «сотню» за 4,6 с, а его максимальная скорость с опциональным набором Performance Pack ограничена 270 км в час.