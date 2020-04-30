Автомобильный портал Motorpage
30 апр 2020

Volkswagen готовит гибридный 410-сильный Golf R+

Volkswagen готовит гибридный 410-сильный Golf R+
Автор фото: фирма-производитель

В 2014 году глава отдела разработок силовых установок VW Хайнц-Якоб Нойсер заявлял, что эта машина пойдет в серию. С тех пор прошло шесть лет, и теперь слухи о выходе 400-сильного Гольфа снова набирают обороты

Как сообщает австралийский портал Which car?, Volkswagen наконец-то намерен вернуть свои позиции в сегменте спортивных хэтчбеков благодаря новой модификации Golf R. В 2017-м Honda представила 316-сильный Civic Type R, Hyundai в том же году обзавелся 275-сильным i30 N, не стоит забывать и о Mercedes-AMG A45 S с его 2,0-литровым мотором мощностью 421 л.с. С этими машинами обычному Golf Type R конкурировать весьма непросто, и отстаивать честь марки в будущем будет гибридный Golf Type R+. Под капотом у него расположится гибридная силовая установка, в состав которой войдет все тот же 2,0-литровый турбомотор, электродвигатель на задней оси, а также высоковольтная батарея в районе ног задних пассажиров. Совокупная мощность системы составит 410 л.с.

По данным коллег, идея этой концепции для Golf R+ обсуждалась в головном офисе Volkswagen в Вольфсбурге, причем босс VW Group Герберт Дисс сказал, что является ее сторонником. Тем не менее пока неясно, когда же этот проект будет реализован. Зарубежные коллеги пишут, что речь снова идет о долгосрочной перспективе и Golf R+ может появиться не ранее 2023 года. Вполне возможно, что дебют отложат до 2024-го, когда немецкий хэтчбек будет праздновать 50-летие модификации GTI.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Golf R

Новый Volkswagen Golf R испытали на «Нюрбургринге»

17 апреля 2020
Volkswagen Golf R

Volkswagen Golf R: подробности

13 февраля 2020
Volkswagen Golf R 2017

Volkswagen снял с конвейера Golf R

08 августа 2019
Volkswagen Golf R

Новый VW Golf R: больше мощности

27 мая 2019

Volkswagen обновил «заряженную» модификацию Golf

26 декабря 2016

Серийный Volkswagen Golf R 400 позиционируется как самый мощный хот-хэтч в мире

27 июля 2015

 Новости Volkswagen Golf R

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Soul - kia soul 2020 стал участником свадебных кортежей Тест драйв
29 апреля 2020

KIA Soul
"KIA Soul стал участником свадебных кортежей"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 хаски-шеринг
Автопутешествия
27 апреля 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"Хаски-шеринг"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 королевство за семью печатями
Тест драйв
24 апреля 2020

Hyundai Genesis G90
"Королевство за семью печатями"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 путь эволюции от дикаря к интеллектуалу
Тест драйв
22 апреля 2020

Skoda Karoq
"Skoda Karoq: путь эволюции от дикаря к интеллектуалу"

Написано новостей:

2 5 7 4 9