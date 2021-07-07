Представлен заряженный универсал VW Golf R

Набор кузовов для горячей модели Volkswagen Golf R пополнился самой практичной версией — универсал

Стоит ли говорить, что разницы между обычным Golf R и универсалом фактически нет. Агрегаты здесь ровно такие же - двухлитровая турбо-четверка на 320 лошадиных сил и семиступенчатый робот DSG с мокрыми сцеплениями.

И все же небольшая разница между автомобилями есть. Во-первых, универсалу слегка переработали подвеску, чтобы компенсировать увеличение массы и нюансы её распределения. В арсенале новинки также указаны амортизаторы с электронным управлением и уменьшенный на два сантиметра дорожный просвет. Кроме того универсал получился медленнее обычного Golf R, правда совсем ненамного - на две десятых секунды - 4.9 секунды в разгоне до сотни против 4.7.Максимальная скорость Volkswagen Golf R в новом кузове составляет 250 км/ч, однако её можно увеличить до 270, применив специальный пакет опций.