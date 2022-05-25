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25 май 2022

Представлен самый мощный Volkswagen Golf

Представлен самый мощный Volkswagen Golf
Автор фото: фирма-производитель

У данного хэтчбека есть две заряженные модификации. Первая – Golf GTI. Вторая – Golf R, о котором и пойдет речь

Сегодня исполняется 20 лет подразделению  VW R Performance, которое и по сей день разрабатывает Golf R. В честь этого знаменательного события Volkswagen решил  выпустить особую модификацию автомобиля - Golf R 20 Years . От обычных Golf R новинка будет отличаться не только декором, но и более мощной силовой установкой.

Если в стандартном исполнении  двухлитровый турбомотор выдавал 323 лошадиные силы, то на юбилейной версии мотор имеет отдачу уже в 333 лошадиные силы. Соответственно,  максимальная скорость автомобиля увеличится с 250 до 275 километров в час.  Также будет произведена перенастройка 7-ступенчатой роботизированной трансмиссии. Внешне самый мощный Golf в истории будет отличаться одним из двух эксклюзивных цветов кузова (оттенки синего и белого), оригинальными колёсами, особым спойлером и специальными шильдиками.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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