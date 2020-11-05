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5 ноя 2020

Volkswagen Golf R рассекречен

Volkswagen Golf R рассекречен
Автор фото: фирма-производитель

Марка Volkswagen рассекретила R-модификацию хэтчбека Golf на базе последнего, восьмого поколения. Новинка получила самую мощную из ныне выпускающихся версий двухлитрового турбомотора

С силовой установки сняли 320 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Любопытно, что в США и Канаде на выбор предложат 6-ступенчатую механическую или 7-ступенчатую преселективную коробку передач, в Европе — только «робот». С ним машина тратит 4,7 секунды на разгон до сотни, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Для сравнения, у предшественника под капотом было 310 л.с., а набрать 100 км/ч он мог за 4,6 секунды в версии с роботизированной трансмиссией и за 5,1 секунды — в комплектации с МКПП.

У Golf R будет целых шесть режимов вождения. С «комфортным» и «индивидуальным» всё понятно. «Спортивный» подходит для умеренно динамичной езды. В «гоночном» адаптивные амортизаторы допускают меньше кренов и становятся максимально жёсткими, а блок управления DSG не позволяет двигаться накатом. «Специальный» активирует настройки для трассы Нюрбургринг. Последний – «дрифт», в нём меняется алгоритм работы системы стабилизации, а тяга приоритетно уходит на задние колёса.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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