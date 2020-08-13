Новый Volkswagen Golf R пойман без камуфляжа

Volkswagen Golf R оснастят двухлитровым бензиновым мотором, выдающим 333 силы, что на 23 л. с. больше, чем у аналогичной модели предыдущего поколения

Фотографии «заряженного» Volkswagen Golf R утекли в сеть. Снимки, машины, которая представлена без камуфляжа, опубликовал один из пользователей Instagram. На них можно увидеть спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками, новую эмблему подразделения R и 20 дюймовые колесные диски с тормозными с суппортами синего цвета. В салоне машины появится спортивной руль и цифровая приборная панель.

Технические характеристики хот-хэтча пока держатся в секрете. По неофициальным данным, Volkswagen Golf R оснастят двухлитровым бензиновым мотором, выдающим 333 силы, что на 23 л. с. больше, чем у аналогичной модели предыдущего поколения. Данные о динамике пока неизвестны. Прежний Golf R способен набирать первую «сотню» за 4,6 с, а его максимальная скорость с опциональным набором Performance Pack ограничена 270 км в час.