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13 авг 2020

Новый Volkswagen Golf R пойман без камуфляжа

Новый Volkswagen Golf R пойман без камуфляжа

Volkswagen Golf R оснастят двухлитровым бензиновым мотором, выдающим 333 силы, что на 23 л. с. больше, чем у аналогичной модели предыдущего поколения

Фотографии «заряженного» Volkswagen Golf R утекли в сеть. Снимки, машины, которая представлена без камуфляжа, опубликовал один из пользователей Instagram. На них можно увидеть спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками, новую эмблему подразделения R и 20 дюймовые колесные диски с тормозными с суппортами синего цвета. В салоне машины появится спортивной руль и цифровая приборная панель.

Технические характеристики хот-хэтча пока держатся в секрете. По неофициальным данным, Volkswagen Golf R оснастят двухлитровым бензиновым мотором, выдающим 333 силы, что на 23 л. с. больше, чем у аналогичной модели предыдущего поколения. Данные о динамике пока неизвестны. Прежний Golf R способен набирать первую «сотню» за 4,6 с, а его максимальная скорость с опциональным набором Performance Pack ограничена 270 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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